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Mehmet Metiner'den VIP namaz tepkisi

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Beştepe Mİllet Camii'nde kılınan Cuma namazına tepki gösterdi.

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Mehmet Metiner, sağlık gerekçesiyle cemaatle kılınan namazların yasaklandığını ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendi yasağını çiğnediğini söyledi. Yazıklar olsun diyerek kılınan Cuma namazına itiraz eden Metiner, Diyanet TV'den yayınlanan VIP Cuma namazı görüntülerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Diyanet'e "yazıklar olsun" diyerek kılınan Cuma namazına tepki gösteren Metiner, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla bazı Diyanet seçkinlerinin yasağa uymamasını eleştirdi.

İşte Metiner'in o mesajı;

"Yazıklar olsun! Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle Cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Dinimizin emriydi, doğru bir karardı. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz. Peki bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere Diyanet'in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir? Bugün paylaşılan VIP Cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Millete yasak olan Diyanet seçkinlerine yasak değilse bu asla kabul edilebilir bir durum değildir.

"Suikast girişimi değil de nedir?"

Cuma namazının Beştepe'de olması asla kabul edilemez. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımız oradaymış ve o istiyormuş böyle bir Cuma namazını gibi bir algının oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında milletin gönlünde taht kurmuş siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Son derece üzgünüm. Diyanet'i şiddetle kırıyorum."

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