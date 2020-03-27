Erdoğan korovirüs tedbir paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak önlemlerini açıkladı. Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine tabi olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Corona virüs salgınına karşı yeni önlem paketini açıkladı. Tedbirlerin özellikle 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasını isteyen Erdoğan, çalışma sisteminden seyahat düzenlemelerine kadar alınan kararlara bağlı kalmanın virüse karşı verilen mücadelede kiritik role sahip olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu kararları sonrası alınan yeni önlem paketini kamuoyu ile paylaştı. Büyük fedakarlık yapılması gereken bir döneme girildiğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Dünyanın tamamını etkisi altına alan covid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha fazla can alıyor. Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. daha çok fedakarlık yapmak gereken bir döneme girdik. Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımzı da bireysel tedbirleri alacak.

"İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok"

Tüm tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu riskin üstesinden en kısa zamanda gelebileceğimizi görüyoruz. Türkiye bu salgına olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Stokçuluk yapanlar, kara borsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.

Hızlı tanı kitleri devreye alındı

Dünyanın nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz. Hızlı tanı kitlerini devreye sokarak, test sayısını süratle arttırdık.

Testler kesinlikle ücretsizdir. Kabine toplantımızı her hafta tele konferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir.

Zorunlu olmadıkça kullanmayarak alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır.



İşte yeni koronavirüsle ilgili alınan tedbir paketi

Bugün Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin sağlığı, huzuru ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere bu akşam buradan ifade etmek istiyorum.

1. Şehirlerarası seyahatler bundan sonra valilik iznine bağlanmıştır.

2. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

3. Toplu ulaşım araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak hafta içi de burada hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

5. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun bir şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabii tutulacaktır.

6. Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında Pandemi Kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Şimdi asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehrin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. Bunların dışındakileri şimdilik saymıyorum. Buralarda titizlikle uygulanmasına geçilecektir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek toplu ulaşım araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır.

Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir."