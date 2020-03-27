Rize'de eski kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından sosyal medya hesabı açtığı için silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

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Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan Hatice K. (47) boşandığı eşi Ali Rıza H. (61) tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski eşini sosyal medya hesabı açtığı için vurmuş

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde eski eşini sosyal medya hesabı açarak kullandığı için vurduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Hatice K. yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Eski eşini vuran Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.