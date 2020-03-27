HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

ABD'den kritik koronavirüs hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Abone ol

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Şi, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünkü G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan her iki lider görüşmede, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için iş birliği yapılması konusundaki taahhütlerini bir kez daha yineledi.

Trump ve Şi, yeni tip koronavirüs pandemisini yenmek, küresel sağlık ve refahı yeniden tahsis etmek için birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

Trump görüşmeyi ertelemişti; ABD'de gündem olan sözler

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, "Bu gece, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefonda görüşeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmenin normal şartlarda 21.00'de yapılması bekleniyordu ancak Trump aynı saatlerde Fox News canlı yayınına telefonla bağlandı.

Fox News sunucusu Sean Hannity'nin "Şi ile görüştünüz mü?" sorusu üzerine Trump, "Hayır, buraya bağlanmak için görüşmeyi 22.30'a öteledik." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, sosyal medyada ve ABD basınında gündem oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rize'de eski kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Erdoğan korovirüs tedbir paketini açıkladı
Mehmet Metiner'den VIP namaz tepkisi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
New York'ta koronavirüs vakası sayısı bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti
Vakalar neden il il açıklanmıyor? Bakan Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu
Burak Yılmaz: Her doktor farklı konuşuyor
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü
Konya'daki skandal görüntüler için 3 tutuklama
Amazon’dan koronavirüsle mücadele için Türkiye’ye 3,5 milyon lira destek
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru ekranı-2020 İŞKUR
Yorumlar 1 yorum