Burak Yılmaz: Her doktor farklı konuşuyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla birlikte CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yaptı.



"Evde her şey gayet iyi. Her şey yolunda. Bütün oyunların hepsini oynuyoruz. Çocuklarımız öğrentmenlerinin yolladığı etkinlikleri yapıyorlar. Her gün bir şey yapıyorlar. Biz iyiyiz çok şükür. Sağlımız yerinde. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Evde beraber vakit geçiriyoruz.

"Futbolu düşünemiyorum"

"Antrenman programları yolluyorlar. Onu yapmaya çalışıyoruz. En fazla bahçeye iniyor ve yürüyüş yapıyoruz. Online olarak bisiklet çeviriyoruz. Ne kadar fit kalabiliriz, ne kadar hazır olabiliriz bilmiyoruz. Açıkçası, bu salgınla birlikte futbolu çok fazla düşünemiyoruz."

"Salgın geçtikten sonra..."

"Hayatımız boyunca futbolu, hayatımızın merkezine alarak yaşadık. Fakat, şu anda futboldan daha önemli bir durum söz konusu. İnşallah, bu salgın geçtikten sonra futbol yine hayatımızın merkezine dönecektir."

"Her şeyi dezenfekte ediyoruz"

Burak Yılmaz'ın eşi: "İnternet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Marketlere birer kişi gidiyoruz. Eğer, eve sipariş gelirse de her şeyi dezenfekte ediyoruz. Bu işlemden sonra eve alıyoruz. Ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz. Dezenfektan ile temizleyip daha sonra eve alıyoruz."

"Doktorlar farklı söylüyor"

"Biz biraz hassasız dezenfeksiyon konusunda. Biraz titiz davranıyoruz. Doğrusunu da yapıyoruz. Bütün doktorlarımızı, profesörlerimizi dinlemeye çalışıyoruz. Aslında, herkes bir şey söylüyor. Birisi "Gelen paket 3 gün dışarıda kalsın." diyor. öbürü, "2 saat yeter." diyor. Bir tanesi "Maske kullanın", diğeri "Sadece hastalar kullansın." diyor. Bir tanesi "Hava yoluyla bulaşır", öbürü "Bulaşmaz" diyor. Çok yakından takip ettiğimiz için tam doğrusunu bilmiyoruz."

"Her şeyi temizlemeye çalışıyoruz"

"Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek, temiz olarak, ellerimizi bol bol yıkayarak, mümkün olduğunca bahçeye dahi olsa da az çıkıyoruz. Bizim korkularımız annelerimiz babalarımız. Yaşça bizden büyük oldukları için sürekli onlarla irtibattayız. Onların dışarı çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar sağolsunlar."

"Gerekli yardımı yapacağız."

Arda Turan'dan bir pas geldi. Tam o konuya hakim olamadığım için onu araştırıyorum. Arda'nın pasını mutlaka değerlendireceğim. Futbolcular, sporcular her zaman vicdanlı insanlardır. Nereden geldiğini bilen, unutmayan insandır. Her türlü desteğe, yardımı yapmaya hazırız. Arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Futbolun içerisinde olan büyüklerimizle de temas kurduktan sonra ilgili yerlere yardım yapabiliriz. Arkdaşlarım da böyle düşünüyordur. İnşallah, gerekli yardımı yapacağız.