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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını yüzde 34 düşürdü

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan, "Evde kal" çağrısı sonucu kentte trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düşerken, trafik kazaları yüzde 34 azaldı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde alınan tedbirler ve "Evde kal" çağrısının dikkate alınması, İstanbul trafiğini rahatlattı. Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken; 16 Mart'ta bu yoğunluk yüzde 27'ye düştü. Sonraki günlerde ise yoğunluk seviyesi yüzde 13'e kadar geriledi.

Trafik yoğunluğunun düşmesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında yaşanan ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kaza sayılarında da ciddi düşüş yaşandı.

Kentte, 5-15 Mart arasında 1'i ölümlü, 240'ı yaralamalı, 549'u da hasarlı olmak üzere 790 kaza yaşanırken; 16-26 Mart arasında 4'ü ölümlü, 141'i yaralamalı, 375'i de hasarlı 520 kaza meydana geldi. Tedbir öncesindeki ve sonrasındaki 11'er günlük verilerilere göre kazalardaki yüzde 34'lük düşüş, vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarının da ciddi oranda kayıp yaşamasını önledi.

Ceza sayısı ve miktarı da düştü

Tedbirler öncesindeki 11 günde denetlenen 135 bin 320 araçtan 73 bin 31'ine çeşitli gerekçelerle 17 milyon 911 bin lira ceza kesilirken; sonraki 11 günde denetlenen 57 bin 617 araçtan 32 bin 689'una 8 milyon 612 bin lira ceza uygulandı.

Çekilen araç sayısı 13 bin 904'ten 9 bin 229'a; trafikten men edilen sayısı 391'den 145'e düştü.

Ayrıca, ehliyetsiz araç kullananlara yapılan işlem sayısı 832'den 145'e; alkollü araç kullanan sürücülere yapılan işlem sayısı da 538'den 111'e geriledi.

Emniyet yetkilileri, yolların boş olmasından istifade ederek hız yapmaya çalışan sürücüleri uyararak, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarının kararmaması için hem trafik kurallarına hem de Kovid-19 tedbirlerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

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