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Bursa Hayvanat Bahçesi artık evlerde kameralarla canlı yayın

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'e de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere kadar taşındı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayıp, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı her türlü tedbiri alırken, vatandaşların evlerinden çıkmadan zamanlarını kaliteli şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Online tiyatro, dijital kütüphane gibi uygulamalarla hizmetlerini dijital ortama taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Covid 19' salgınının önüne geçmek için Hayvanat Bahçesi'ni de ziyaretlere kapatmıştı.

Sadece Bursalıların değil çevre illerden gelen vatandaşların da ilgiyle ziyaret ettiği, 140 farklı türden 1500'e yakın hayvanın bulunduğu Hayvanat Bahçesi de dijital ortama taşındı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Hayvanat Bahçesi'nde 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile artık çocuklar evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını izleme imkanı buluyor.  Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika savana, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölüme yerleştirilen kameralar sayesinde isteyenler havyanlar alemini  https://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi adresinden veya bursa cepte ( Android, IOS ) uygulamasından da anlık olarak izleyebilecekler.

Kameralara 'korona' ilgisi

Öte yandan Bursa’daki güvenliğin tam olarak sağlanması anlamında şehir kameraları ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, 28&#39;i turistik bölgeler olmak üzere toplam 107 kamera ile şehri görüntülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şehir kameraları her gün ortalama 3 bin kişi tarafından izlenirken, korona salgını ile birlikte son iki hafta izleyici sayısı günlük 8 bine kadar çıktı.

En çok izlenen nokta Uludağ olurken, bu yıl turistik bölgelerdeki kamera sayısının daha da artırılması hedefleniyor.
Sisteme son eklenen hayvanat bahçesi kameralarının da özellikle uzaktan eğitimin Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasıyla evlerine hapsolan çocukların ilgisini çekmesi bekleniyor.

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