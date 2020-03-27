Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 92'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından konuştu. Koca yaptığı son dakika açıklamasıyla koronavirüs kaynaklı can kaybının 92'ye yükseldiğini ifade etti. Toplam vaka sayısı bugün yapılan testlerin ardından 5 bin 698'e çıktı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavisi gören 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu belirten Bakan Koca, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettiklerini ifade etti. Bakan Koca, "Toplam vaka sayısı 5 bin 698'e, Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.



Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor



Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir



Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.



Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor



Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.

Can kaybımız 92'ye çıktı

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.



Bakan Koca yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Yeni şehir karantinaları söz konusu mu?



33 yaşında kaybettiğmiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önmeli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3. bir hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam edene önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan öncede ateşiin oldğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalnmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz.

'Testlerin süresi 60-70 dakikaya düşecek' Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan tesleri getirdik. Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Pisiyar yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak. Herhangi bir kişinin ya da laboratuvarın kendi başına ve bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışması uygun değildir.

'3 milyon 615 bin adet maske dağıtıldı'



Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz.

Spor camialarındaki korona vakaları...



Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir.