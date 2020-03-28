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Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı? İşte adım adım Covid-19 rotası

Dünyanın dört bir yanına hızla yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de tehdit ediyor. Mobil dolaşım verisine göre koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden İstanbul ve Van'a çok sayıda yolcu giriş yapmış.

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Koronavirüsün yayılmasını engellemek için salgın başladığı andan beri insanların zorunlu durumlar dışında evden çıkmaması isteniyor.

Veloxity isimli şirket, koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen insanların yol haritalarını izledi. Ve bir nevi koronavirüs yayılım haritası da ortaya çıkmış oldu.

İlk durak İstanbul 

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, koronavirüsün en çok görüldüğü İtalya, Almanya, İran, İspanya ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların Türkiye'de hangi illeri ziyaret ettiğini gözler önüne serdi. Verilere göre, her 5 ülkeden en fazla yolcunun durağı İstanbul olmuş.

İran'dan gelenlerin ilk tercihi Van 

Almanya'dan gelen kişilerin Türkiye'nin neredeyse her iline uğradığı görülürken, İran'dan gelen yolcuların en fazla uğradığı iller ise Doğu illeri oldu. Bu iller arasında ise en fazla İran'dan gelen yolcuyu misafir eden ise Van olarak görülüyor.

Ölü sayısı 92'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'deki son koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi veren Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" ifadelerini kullandı.

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