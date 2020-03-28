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Almanya'da ordu sokağa iniyor! Koronavirüsle mücadeleye destek verecekler

Alman ordusu (Bundeswehr) yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede bölgesel yönetimlere destek olmak amacıyla 15 bin asker görevlendirecek. 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

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Korgeneral Martin Schelleis telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek hafta bölgelerden acil yardım talepleri nedeniyle 4 bölgede koordinasyon merkezleri kuracaklarını ifade etti. 

Mobil hastane kuracaklar 

Söz konusu askerlerin sıhhi konular öncelik olmak üzere medikal depoların korunması, mobil hastaneler kurulumu, acil kurtarma ve test merkezleri ile malzeme dağıtımında görev yapacakları belirtildi.

Sokaklara da inecekler 

Görev yapacak 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

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