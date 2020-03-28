Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

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Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

Jandarma araç geçişine izin vermiyor

Van kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı. Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor. Mahalleli ise dışarı çıkmıyor.