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Federasyon başkanından çarpıcı koronavirüs sözleri Paris'te 48 saatte facia olabilir!

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle 1696 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da, hastaneler federasyonunun başkanı, hızla artan vaka sayısına dikkat çekerek başkent Paris ve civarında 24 ila 48 saat içinde kapasitenin aşılacağını açıkladı.

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Ülkede kayda geçen 29 bin vakanın dörtte birinden fazlasının Paris ve banliyölerinde tedavi altında ve 1300’ünün yoğun bakımda olduğunu vurgulayan Frederic Valletoux, “Ile-de-France bölgesinde (Paris’i içeren bölge) yardıma ihtiyacımız olacağı kesin, çünkü doğuda olanın benzeri şimdi burada yaşanacak” dedi.

BFM TV’ye konuşan Valletoux, ‘doğu’ derken salgının ilk olarak ‘vurduğu’ Grand Est bölgesini kastediyor. Hastanelerin dolu olduğu bölgedeki bazı hastalar ordunun desteğiyle başka bölge ve kentlere aktarılıyor.

'24 ila 48 saat içinde kapasitemiz dolacak'

Valletoux, “Paris ve çevresinde 24 ila 48 saat içinde kapasitemiz dolacak hatta aşacağız. Bu nedenle bölgeler, hastaneler arasında dayanışma, transfer edilen hastaların sayısının artması gerek” diyerek durumun ciddiyetini anlattı.

Ülke yönetimini somut adım atmaya çağıran Valletoux, “Hastaneler bu süreçte yalnız ve her bölge tek başına salgınla mücadele etmek zorunda bırakılırsa bir faciaya doğru yol alırız” dedi.

17 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkenin başkenti Paris’teki doktorlar, yoğun bakım ünitesi yatağı, solunum cihazı ve personel sıkıntısı çektiklerini ifade etmişti.

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