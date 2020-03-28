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İDO BUDO koronavirüs tedbirleri kapsamında seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

İDO'dan sefer iptalleri

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti. İDO iptal edilen ve devam eden seferlerine ilişkin bilgileri ise internet sitesinden paylaştı.
Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken birçok vatandaş da kalabalık ortamlardan kaçınıyor. Önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılırken İDO da bazı seferlerini iptal etti.

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