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Rize Kendirli beldesi neden karantinaya alındı? Başkan canlı yayında açıkladı

RİZE'deki karantina bölgesinden son durumu DHA muhabiri Arzu Erbaş aktardı. CNN Türk canlı yayınında Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, beldenin neden karantinaya alındığını anlattı.

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Kendirli beldesiyle ilgili olarak karantina kararı dün 14,30'da açıklanmıştı ve bu sabah karar yürürlüğe girdi. Yeni Selimiye, Esentepe ve Maltepe Köyü de karantinaya alındığı için giriş - çıkışlar durduruldu.

Sabah saatlerinde sokaklar sakindi, hala aynı sakinliğini sürdürüyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru karantina kararının neden alındığıydı. Yanıtı Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, CNN Türk canlı yayınında anlattı:

ilk can kaybı Kendirli'de oldu, iki hasta var

"Tabi vakanın, Kovid19'un Rizemize ulaşmış olmasından sonra; ilk can kaybının Kendirli'den olmuş olması nedeniyle beldemizde bir iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulumuzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedirler.

Beldemiz de yoğun yaşanan bir belde olması dolayısıyla, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olmasıyla, Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulumuz doğrultusunda beldemizde böyle bir karar alınmıştır.

Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanların sanki özellikle biz seçilmişiz gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması ve Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması beldemiz ve etraf köylerimizde alınmıştır.

Bu karar bizi memnun etmiştir. İnşallah araştırmalar sonucunda kaynağın nereden geldiğini; tüm beldelerimizde sağlık taraması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımıza, Rize Valimize, sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum."

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