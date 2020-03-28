Rize Kendirli hayalet belde oldu! İşte 4 köy ile Kendirli'deki görüntüler

Kendirli Belediye Başkanı Alaeddin Serdar, koronavirüs nedeniyle beldelerinde ölüm vakası gerçekleştiğini belirterek "Ölüm olayı ve beldemizde bir, iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulu'muzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedir. Yoğun bir belde olması, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olması doğrultusunda, böyle bir karar alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanlar, 'sanki özellikle biz seçilmişiz' gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması, Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması alınmıştır. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.