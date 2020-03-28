HABER /  SAĞLIK
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Erdoğan talimat vermişti! 81 ilin valiliklerinde pandemi kurulları toplantısı 9'da başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile İçişleri Bakanlığı'nın dün aldığı koronavirüsle mücadelede yeni kararlar bugün uygulamaya koyulmaya başlandı. Bu kapsamda tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce il idare kurulları ardından pandemi kurulları toplanacağını açıkladı.

Abone ol

Tüm dünyada geniş yayılma alanı bulan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ülkemiz günden güne yeni tedbirleri devreye sokuyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbir paketi bugün uygulamaya geçiyor.  Bu kapsamda tüm valiliklerde pandemi kurulları bugün 9'da toplantı yapılacak.

Önce il idare kurulları toplanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce il idare kurulları toplanacak.

İl idare kurullarında, korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatadanşaların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

Ardından İl Pandemi Kurulu toplanacak

İl idare kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izalasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta içişleri bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak.

Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs sonrası Urla Karantina Adası dikkatleri üzerine çekti ileri düzey sistemler var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da süper bulaştırıcı onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı
IMF Başkanı Georgieva: 2009'dan daha kötü bir resesyona girdiğimiz belirginleşti
Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik açıkladı çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Merkez Bankası karar verdi! Kredi kartı faizleri indirildi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı? İşte adım adım Covid-19 rotası
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Erdoğan açıklamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
TSK'dan Metina bölgesine operasyon! 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Almanya'da ordu sokağa iniyor! Koronavirüsle mücadeleye destek verecekler
Hatay'da koronayla Alevi nüfusunu azaltacaklar paylaşımına yasal işlem
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredileri için karar
ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi
12. sınıf müfredat değişikliği 1. dönem matematik konuları neler?
Yorumlar 1 yorum