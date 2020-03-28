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BDDK'dan taşıt ve tüketici kredileri için karar

BDDK, tarafından "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak." denildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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