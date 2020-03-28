Merkez Bankası karar verdi! Kredi kartı faizleri indirildi
Merkez Bankası, önemli değişikliğe imza attı. Kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. İşte yeni oranlar...Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü. Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
İşte yeni faiz oranları
- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1,40)
- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1,12)
- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1,70)
- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1,42) oldu.