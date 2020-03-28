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Samsun'da süper bulaştırıcı onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında Samsun'da koronavirüse yakalanan bir hastanın onlarca insana bulaştırdığını açıkladı.

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CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'deki son durumu ve alınan önlemler masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in Samsun'da panik yaratan açıklamaları şöyle:

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Bizim gibi büyük metropellerden henüz hastalığın yayılmadığı köylere, kentlere... Gidip de orada buluştırabilecek insanlarda var. (Güney) Kore'de öyle 'SÜPER BULAŞTIRCI' vardı. Yüzlerce insana buluştırdı tek başına. Orada tek seyahat etmenin böyle bir sakıncası olabilir

Nedim Şener: Rize'de karantina'ya alınan köyler oldu! Orada hastalık çıkmadığına göre oraya dışardan gelenler bulaştırdı herhalde değil mi?

Önce Samsun dedi sonra Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Evet. Mesala Samsun'da da... Samsun'da bir süper bulaştırıcı vardı mesela. Hani detaylarını söylemiyim ama...

Başak Şengül: Nerede?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Türkiye'de... Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük market AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte (bulaştırdı) etti.

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