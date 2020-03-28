Beştepe'deki 'özel Cuma'nın cemaatinde kimler vardı? Murat Çelik açıkladı

Beştepe'de kılınan özel Cuma namazıyla ilgili tartışmalar sürerken Posta yazarı Murat Çelik, bugünkü köşesinde Türkiye'de bir ilk olan bu Cuma namazında kimlerin olduğunu yazdı.

Abone ol

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki Millet Camii’nde özel bir Cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş’ın önce hutbeyi okuyup ardından kıldırdığı Cuma namazında cemaatte az sayıda kişi vardı.

Peki, Diyanet TV ve internet üzerinden canlı yayınlanan ve bir ‘ilk’ olan bu Cuma Namazı’nın cemaatinde kimler yer aldı? Merak edilen sorunun yanıtını Posta yazarı Murat Çelik, bugünkü köşesinde paylaştı:

Ankara'nın ilçe müftüleri

"Aldığım bilgiye göre, cemaat yaklaşık 40 kişiydi dün. Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ve başkentin 25 ilçesinin müftüleri çağrıldı maskeyle kılınan Cuma’ya. Başkan ve müftülerin yanı sıra Diyanet İşleri’nden de (caminin olağanüstü koşullara uygun şekilde hazırlanması görevini de üstlenen) az sayıda görevli de yer aldı cemaatte. Yani toplamda, 35-40 kişi."