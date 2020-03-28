Bolu karantina yurdundaki görüntüler tepki çekti! Eşyaları karıştırıp devleti aşağıladılar

Coronavirüs nedeniyle yurtdışından gelen bir kısım vatandaşın nakledildiği Bolu ilimizden tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi için savcılık harekete geçti.

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Bolu'da, bazı kişilerin yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, yaptıkları yazıklar olsun dedirtti. Devlet vatandaşın sağlığını düşünerek, devletin tüm imkanlarını seferber edip vatandaşları yurtdışından getirip güvenli bir şekilde yurtlara nakletti. Ancak bu durumda bile, normalde orada kalan yurt öğrencilerinin eşyalarını karıştırarak devleti aşağılayanlar oldu. Bolu Savcılığı bu kişiler için soruşturma başlattı.

Tüm dünyanın kabusu haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi.

Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Öğrencilerin eşyalarını karıştırdılar

Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Devletin onun için yaptıklarını hiçe sayarak aşağılaladı

Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi.

Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu’da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.