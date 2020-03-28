HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Karabük'te evinin önüne 'Koronavirüs var girmek yasaktır' yazdı

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen, ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle misafirliğe gelenleri önlemek için evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" diye yazı yazdı.

Abone ol

Safranbolu'ya bağlı Sarıahmetli köyünde oturan Recep Özen, risk gurubunda olması nedeniyle evine gelenleri önlemek amacıyla ilginç bir yöntem buldu.

Evinin Karabük-Kastamonu kara yolunun kenarında olması nedeniyle tanıdıklarının yanı sıra yoldan araçlarıyla geçen insanlarında sık sık adres sormasından dolayı tedirgin olan Özen, evinin girişine "Korona virüs var girmek yasaktır" yazısı astı. Yazıyı dikkate almayarak yine de kendisini görmek isteyenleri içeri almadan uzaktan konuşan Özen, böylelikle korona virüsünden korunmaya çalışıyor.

Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, misafir kabul etmediğini söyledi. İnsanların evden çıkmamasını isteyen Özen, "Yazıyı yazmamın sebebi korona virüsten korunmak. Adam geliyor adres soruyor, yanıma gelmek istiyor 'kardeş kusura bakma gelemezsin' diyorum. Vatandaş uzak dursun benden şimdilik, sonra görüşürüz. Yazıyı yazdıktan sonra gelen oldu 'niye yazdın?' dediler bende risk var dedim. Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. İtalya'da günde 650 kişi, İspanya'da çok sayıda ölüm oluyor. Misafir kesinlikle yasak, ben dahi çıkmıyorum. Misafir gelmesin abana ben kabul etmiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bolu karantina yurdundaki görüntüler tepki çekti! Eşyaları karıştırıp devleti aşağıladılar
Rize Kendirli beldesi neden karantinaya alındı? Başkan canlı yayında açıkladı
Zonguldak koronavirüsten ilk kaybını verdi 22 pozitif vaka var
Adalet Bakanlığı'ndan koronavirüs kararı! Cezaevlerindeki tedbirleri 2 hafta uzattı
THY'den iç hat seferleriyle ilgili açıklama! 23.59'dan itibaren başlıyor
Erdoğan talimat vermişti! 81 ilin valiliklerinde pandemi kurulları toplantısı 9'da başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
İDO BUDO koronavirüs tedbirleri kapsamında seferlerini iptal etti
KKTC'den koronavirüsten ilk ölüm haberi!
Çorum'da 86 yaşındaki adam polislerden önce ilaç sonra kendisini evlendirmelerini istedi
Prof Dr. Mehmet Öz kononavirüs aşısı için tarih verdi
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru ekranı-2020 İŞKUR
Yorumlar