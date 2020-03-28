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Bakan Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den çarpıcı yorum!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmeden dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Büyük ihtimalle ihaleyi alan firmada bir yanlışlık (!) olmuştur." diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

"İhaleyi alan firmada bir yanlışlık (!) olmuştur"

Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

Arkadaşlar; Bu memlekette, bu mevcut düzende Kanal İstanbul İhalesi'ni ertelemedi diye gece 02.00'de bakan görevden almazlar. Büyük ihtimalle ihaleyi alan firmada bir yanlışlık (!) olmuştur. Bu düzende bunun cezasını sabaha bırakmazlar.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ilk değişiklik

Mehmet Cahit Turhan'ın görevden alınması, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabinedeki ilk değişiklik oldu.

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