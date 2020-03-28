Koronavirüs dünyayı sardı! İtalya'da 46 doktor öldü, insandan kediye virüs bulaştı

46 doktor yaşamını yitirdi

Salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin 46'sın doktor olduğu açıklandı. Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.