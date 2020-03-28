Koronavirüs dünyayı sardı! İtalya'da 46 doktor öldü, insandan kediye virüs bulaştı
Kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Virüsün yeni merkezi Avrupa ve önlenemeyen bir hızla ABD oldu. Katil virüsle ilgili bir ilk yaşandı. İnsandan kediye virüs bulaştı. İtalya'ya korona kabusu çöktü. 46 doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 5 bin 698'e, can kaybının da 92'ye yükseldiğini duyurdu. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada yaşanan son dakika gelişmeler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, koronavirüs tedavisi gören 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu belirterek son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettiklerini söyledi.
46 doktor yaşamını yitirdi
Salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin 46'sın doktor olduğu açıklandı. Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.
Virüsü kedisine bulaştırdı
Belçika'da 5 Nisana dek geçerli olan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Liege kentinde korona salgınına yakalanan bir kadın, virüsü kedisine bulaştırdı. Bu, Avrupa'da insandan kediye ilk bulaşma vakası olarak kayda geçti. Yetkililer, hayvandan insana virüs bulaşmasına dairse bir kanıt olmadığını kaydetti.