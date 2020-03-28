Son dakika Çin'de iki yeni koronavirüs çeşidi tespit edildi! 'Daha büyük  salgınlar olabilir'

Tüm dünya koronavirüs belasıyla pençeleşirken virüsün ilk çıktığı ülke Çin'den tedirgin eden yeni bir haber geldi. Açıklamaya göre, Çin'de iki yeni koronavirüs çeşidi tespit edildi.Yapılan yeni araştırmalarda, pangolinlerde koronavirüs benzeri iki yeni vaka tespit edildi.

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Küresel çapta pandemi ilanı edilmesine sebep olan ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tüm hızıyla sürerken Çin'den gelen haber korkuttu. Çin'de iki yeni koronavirüs çeşidi tespit edildiği açıklandı.

Koronavirüsün kaynağı olarak, Çin'in Yunnan eyaletindeki bir at nalı yarasa kolonisi gösteriliyordu. Ancak bilim insanları bu açıklamaları tutarsız buldu ve salgının başka hayvanlardan kaynaklandığı konusundaki çalışmalarını hızlandırdı.

Güçlü bir katalizör haline gelen koronavirüs salgını, birçok yeraltı pazarını ve çeşitli egzotik et tedarik kanallarını ortadan kaldırmayı başardı. Ancak tüm bu mücadeleye rağmen, koronanın farklı kaynaklarının da mevcut olabileceği düşünülüyordu ve korkulan da oldu.

Önümüzdeki yıllarda daha büyük salgınlar olabilir

2017 yılında Guangxi gümrüğü tarafından ele geçirilen 18 malay pangolinin donmuş dokularında 6 koronavirüs RNA örneği bulunmuştu. Bir başka pangolin eti partisinde, 2018'den itibaren üç örnek daha bulundu.

Son olarak ise 2019'un başında el konulan pangolinlerde KOVID-19'a çok benzer virüs izleri tespit edildi. Verilere göre tüm numunelerin genom dizilimlerinin, yüzde 85.5 ila 92.4'ünün COVID-19 ile benzerlik gösterdiği açıklandı. Bu benzerliklerden biri olan ve “taç” olarak adlandırılan sivri uçların görünümünün bile tamamen aynı olduğu belirtiliyor.

Daha sıkı önlemler alınabilir

Yaşanan bu gelişmenin sürpriz olduğunu söylemek mümkün değil. Zira bilim insanları, KOVID-19'un benzersiz olmadığını, gelecekte insanlığı tehdit edecek büyük bir virüs ailesinin üyesi olduğunu belirtmişlerdi. Çin makamlarının ise ileride büyük salgınlara neden olabilecek bu iki yeni tip koronavirüs'ün potansiyel taşıyıcılarını dikkatlice izlemeleri ve bu yönde sıkı önlemler almaları gerekiyor.