Amerika'da yaşayan Demet Sağıroğlu koronavirüse yakalandı sağlık durumunu anlattı

Dünya çapında bir salgın haline gelen ve pek çok ismi de etkisi altına alan koronavirüs hakkındaki bir paylaşım da şarkıcı Demet Sağıroğlu’ndan geldi. New York’ta hayatını sürdüren şarkıcı ülkede durumların kötü olduğunu söylerken kendisinin de koronavirüse yakalandığını ima etti. Test yaptırmadığını söyleyen şarkıcı yaşadığı süreci anlattı ve takipçilerine kendisine gönderdikleri mesajlar için teşekkür etti.