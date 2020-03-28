Rektörün 4 yaşındaki oğlundan koronavirüs tedbiri görüntüleri ilgi çekti

"Oğlum sosyal medyada bu alanda fenomen olmuş ama çok masumane bir şekilde bu videoyu internete yükledim biraz espri olsun diye. Olay şu, eşim 'Bir su sesi geliyor haberin var mı?' dedi. 'Hayır su sesi duymadım' dedim. Bir müddet sonra 'Eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki, bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'Neden yapıyorsun?' dedik. 'Virüslerden temizliyorum' dedi. Aslında virüs de diyemiyor, 'vikürler' diye söylüyor. 'İyi etmişsin' dedim 'Ama başka türlü temizleyelim, gel ayıklayalım' dedim. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı. Tabii kimisi yarım ıslanmış, kimisi tamamen ıslanmış. Yeni çorabı etiketi ile getirmiş ıslatmış. Oyuncaklarını basmış, benim ceketimi getirmiş, abisinin ayakkabılarını getirmiş yığmış. Sadece o banyo değil diğer banyolara da eşyaları yığıp yıkamış."