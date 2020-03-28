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Vanlı vatandaş ilk koronavirüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor

VAN'da bir kişi, corona virüs salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana 2 metre alanında olan herkesi not aldığını belirterek, ''Bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur'' dedi.

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Van'da, corona virüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından, bir kişi 2 metre aralığında olan her kişiyi not alıyor. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından günlük tutmaya başladı.

Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.

'Bakan ilk vakayı açıkladıktan sonra başladım''

Bülent Menteşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk enfekte haberini verdiği zaman not tutmaya başladığını söyleyerek, ''Bakanımız, 'Virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. Gündelik hayatımda gittiğim yerleri yazıyorum. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum. Şu anda sizinle röportaj yaptığım için sizi de yazacağım. Bunları bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur'' diye konuştu.

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