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Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacını geliştirdiğini duyurdu

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamada yeni tip coronavirüsü (kovid-19) tedavi edecek ilacın geliştirildiği duyuruldu.

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Tüm dünyada ölümcül koronavirüse tedavi edecek ilaç ve aşı çalışmaları sürerken Rusya Federasyonu'ndan flaş bir iddia geldi. Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacını geliştirdiğini açıkladı.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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