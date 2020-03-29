Jennifer Grout Ayet-el Kürsi okudu dinleyenler neye uğradıklarını şaşırdılar

"Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hala taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında. Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir olduğunu göstermek istedim."