Vali Osman Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' iddiasına açıklama

SAMSUN'da umreden gelen dedesinden koronavirüs kapan bir gencin AVM'de çalıştığı burger salonu vasıtasıyla bir çok kişiye koronavirüs bulaştırdığı öne sürüldü. İddiaya göre bu kişi belirtileri göstermese de bir süper bulaştırıcıydı. Olay yaratan iddiaya ilişkin Samsun Valisi Osman Kaymak açıklama yaptı.

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Samsun Valisi Osman Kaymak, Twitter'dan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Vali Osman Kaymak, şu bilgileri verdi:



"İlimizde böyle bir durum yaşanmamıştır. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde lütfen resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmeyelim."

Süper bulaştırıcı iddiası ne?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında Samsun'da koronavirüse yakalanan bir hastanın onlarca insana bulaştırdığını öne sürdü.

Profesör Çetiner şunları söyledi:

-Samsun'da bir süper bulaştırıcı vardı mesela. Hani detaylarını söylemiyim ama... Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük market AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte (bulaştırdı) etti.