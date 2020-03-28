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Yozgat'ta bir köy corona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

YOZGAT Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Rize Kendirli ve Van Çaldıran'dan sonra bir karantina uygulaması da Yozgat'ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde geldi.

Yozgat valiliğinden açıklama

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı köyünde korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır” dendi.

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