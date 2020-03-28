İstanbul'da koronavirüs yasaklarına böyle cevap verdi kovana kadar buradayız
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklanmasına rağmen Karaköy sahiline gelenler balık tutmaya devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durduruldu.
Ancak yasağa aldırış etmeyenler de vardı. Tehlikenin farkına henüz varamayan kişiler tüm uyarılara ve onca yaşanan ibretlik gelişmelere rağmen kimi sorumsuzlar yine sokaklardaydı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle olta balıkçığı yasaklandı. İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına karşı nöbet tutmaya başladı. Fakat Karaköy sahilinde yasağa rağmen iki vatandaşın balık tuttuğu görüldü.
Kovana kadar buradayız
Balık tutan vatandaşlardan biri yasağı bildiğini, fakat yine de balık tutmaya geldiğini söyleyerek, “Balık tutmaya geldim. Yasaklandığını duyduk ama ne yapalım? Geldik, polisler gelene kadar yarım kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gideceğiz.