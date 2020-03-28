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Rusya koronavirüs sebebiyle tüm sınırlarını kapatacağını duyurdu!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs ve yaşanan can kayıpları nedeniyle ülkeler önlem almaya devam ediyor. Rusya, 30 Mart itibariyle tüm sınırlarını kapatacağını duyurdu

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Rusya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 228 kişi daha artarken toplam bin 264 kişiye ulaştı. Bu kişilerin tedavilerine başlandığı bildirilirken 49 kişinin tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu. Rus uzmanlar ülkede koronavirüs ile mücadelede önümüzdeki 9 günün çok kritik olduğunu vurgulayarak kimsenin evinden çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ülkede koronavirüse karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayınladığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki 1 hafta boyunca çalışanlar ücretli izne çıkarıldı. Bu nedenle kimsenin evden çıkmaması konusunda medya ve yerel yönetimler yoluyla sürekli Rus halkı uyarılıyor. Çerkezlerin yaşadığı Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde ise sokağa çıkma yasağı uygulanırken Adigey'e giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Korona virüsünün son dönemlerde Kafkasya bölgesinde de yayılması nedeniyle bu kararın tüm Kafkas ülkelerinde uygulanabileceği öğrenildi.

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