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Rüştü Reçber'in corona test sonucu pozitif

Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Rüştü Reçber'in corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

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Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber'in corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Işıl Reçber tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif; sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi, dönüş yapamıyorum, üzgünüm. Tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli...."

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