İstanbul'da koronavirüs kapsamında yeni yasaklar

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

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İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararları açıkladı. Alınan kararların koronavirüsün solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Taksi ve benzeri araçlarla şehirlerarası taşımacılık yapılamayacak

Otobüs seferlerinin ve vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapabilmesinin kaymakamlık iznine bağlanmış olması dolayısıyla ve kararın uygulanmasını desteklemek amacıyla; taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaması kararı alındı.

Çocuklara market ve pazar yasağı

Ayrıca vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararı alındı.