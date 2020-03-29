NTV Muhabiri Korhan Varol da koronavirüse yakalandı

NTV'nin tanınmış muhabirlerinden Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Ve virüse meydan okudu...

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NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gazeteci Varol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" diyerek koronaya meydan okudu.

Korhan Varol haberi şöyle duyurdu: "Ad #Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım #covid19 efendi; hangimiz daha güçlü" dedi.