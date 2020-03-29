NTV Muhabiri Korhan Varol da koronavirüse yakalandı
NTV'nin tanınmış muhabirlerinden Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Ve virüse meydan okudu...Abone ol
NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gazeteci Varol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" diyerek koronaya meydan okudu.
Korhan Varol haberi şöyle duyurdu: "Ad #Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım #covid19 efendi; hangimiz daha güçlü" dedi.
Adi #Corona olan virus tabii ki beni bulacakti, bekliyordum zaten.— Korhan Varol (@korhanvarol) March 28, 2020
Test sonucu pozitif cikti, hastanede karantinadayim.
Yani arkadasla bir sure kapisacagiz.
Gorelim bakalim #covid19 efendi; hangimiz daha guclu. 💪 https://t.co/j1tnOtilYo