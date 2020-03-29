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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Cocu'nun çalıştırdığı Championship ekibi Derby County, sarı-lacivertli takımdan Ferdi Kadıoğlu için ocak ayı transfer döneminde 4.5 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

13 milyon sterlin
Haberde, İngiliz kulübünün bu transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklif sunacağı iddia edildi. Bu teklifin ise 13 milyon sterlin olduğu ileri sürüldü. Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 3 asist ile oynadı.

''Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz"
Hollanda'nın NEC Kulübü İdari direktör van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan 750 bin euro'yu yakında ödeyeceğini açıkladı. İdari direktör van Schaik, "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak FIFA şimdi kararını verdi. Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz" dedi.

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