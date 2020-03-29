İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken Hürriyet gazetesi Fatih Çekirge, tecrübeli teknik adamla telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

''Öksürük yoktu, morali çok iyi''

Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi veren Çekirge şu ifadeleri kullandı; ''Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim’in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık.

İki üç güne bir test daha yapılacak

Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda “Boş ver adaş” demiştim. Bu defa hastane odasında aradım... İlk sözüm şu oldu: “Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak...”

Gülerek şöyle dedi: - “Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor.” “Peki ne zaman bir sonuç alınır?” “Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor.” Sonra...''