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Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Kararla belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak.

7. madde gereğince karar verildi
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmayacağı belirtilen Kararda, şu ifadelere yer verildi; "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir” 

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