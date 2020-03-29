ABD’li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu

ABD’li doktorlar, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın haline gelen ve dünya çapında binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucu bazı hastalarda kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtileri görüldüğü belirtildi.

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ABD'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni belirtileri ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi.

30 hastadan birinde görüldü

Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda yeni tip koronavirüsün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

‘Şüphe edilecek ilk kişiler göz doktorları’

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sadece Kovid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

Konjonktivit nedir?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.

Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

-Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

-Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

-Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

-Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

-Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

-Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

-Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Koronavirüs belirtileri varsa ne yapılmalı?

Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.

Koronavirüs tedavisi nasıl yapılıyor?

Kovid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa Kovid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.