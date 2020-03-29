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81 ülke IMF'den borç istedi! Piyasalarda tarihi çöküş

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülken IMF'den mali yardım talep etti.

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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi.Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Piyasalarda tarihi çöküş

Öte yandan sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde korona virüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.

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