Fenerbahçe'de öz evlatlara dönüş operasyonu!

Fenerbahçe'de başarısız geçen dönemin ardından gelecek sezon için kollar sıvandı. Yeni teknik direktör ve yardımcıları netleşmeye başladı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, yadımcı hocalar için çalışmalar sürüyor.

Erol Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor.

'Öze dönüş' projesi

Bu görev için adı geçen isimler Dirk Kuyt, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı. Bu şekilde bir nevi 'öze dönüş' projesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.





Emre ile Volkan eşlik etmişti

Sezon başında takıma katılan kaptan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenmanları yöneten isim olmuştu. Emre Belözoğlu'na Volkan Demirel eşlik etmişti.





Kuyt'a teklif götürüldü

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takıma önemli katkılar yapan ve sempatik kişiliği ile sevgi+saygı kazanan Hollandalı yıldıza, yardımcı hocalık önerildiği ve yanıt beklendiği belirtiliyor. 39 yaşındaki Kuyt, Feyenoord altyapısında çalışıyor. Kuyt'tan olumsuz yanıt gelirse diğer alternatifler değerlendirilecek.