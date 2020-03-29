HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Son dakika! Koronavirüs fırsatçılarına şok baskın 160 kişi gözaltına alındı

Koronavirüs salgının fırsata çevirip fahiş fiyata mal satan, ya da sahte ürünlerle vatandaşın sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı, tonlarca kaçak maske, eldiven ve dezenfektana el kondu.

Abone ol

Koronavirüs salgının Türkiye'ye ulaşmasının ardından fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihi belli oldu
Son depremler Manisa'da 4.1 büyüklüğünde oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
ABD’li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu
İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu
Türkiye için korona tehlikesi ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi Ceylan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adil Karaismailoğlu nereli İBB'den ataması yapıldı
Fenerbahçe'de öz evlatlara dönüş operasyonu!
Adil Karaismailoğlu kimdir aslen nereli yeni Ulaştırma Bakanı yaşı kaç?
Fatih Terim emekli olacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu
Pandemi ne demek kısaca pandemi açıklaması nedir?
Yorumlar