Son dakika! Koronavirüs fırsatçılarına şok baskın 160 kişi gözaltına alındı

Koronavirüs salgının fırsata çevirip fahiş fiyata mal satan, ya da sahte ürünlerle vatandaşın sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı, tonlarca kaçak maske, eldiven ve dezenfektana el kondu.

Abone ol

Koronavirüs salgının Türkiye'ye ulaşmasının ardından fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.