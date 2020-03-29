HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Loris Karius'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.

Abone ol

Alman ve İngiliz basını, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren genç kaleci Loris Karius'un Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’le sezon sonunda ülkesine dönmek adına her konuda anlaştığını duyurdu.

Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı
Daha önce Karius’la çalışmaya çok istekli olduğunu söyleyen Hertha’nın kaleci antrenörü Zsolt Petry’in talebi doğrultusunda Loris Karius’la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Berlin'e dönmekten mutlu olacak
Loris Karius’un kız arkadaşı Sophia Thomalla’nın yaşadığı Berlin’e dönmekten mutlu olacağı da vurgulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika! Koronavirüs fırsatçılarına şok baskın 160 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe'de öz evlatlara dönüş operasyonu!
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihi belli oldu
Son depremler Manisa'da 4.1 büyüklüğünde oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
ABD’li doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini buldu
ÖNCEKİ HABERLER
Askerlik son durum 2020 askerlik uzatıldı mı?
81 ülke IMF'den borç istedi! Piyasalarda tarihi çöküş
Bayern Münih'ten Altay Bayındır'a kanca
Adil Karaismailoğlu nereli İBB'den ataması yapıldı
Adil Karaismailoğlu kimdir aslen nereli yeni Ulaştırma Bakanı yaşı kaç?
12. sınıf biyoloji konuları 1. dönem müfredat bilgisi
Yorumlar 1 yorum