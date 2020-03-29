Loris Karius'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.

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Alman ve İngiliz basını, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren genç kaleci Loris Karius'un Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’le sezon sonunda ülkesine dönmek adına her konuda anlaştığını duyurdu.

Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı

Daha önce Karius’la çalışmaya çok istekli olduğunu söyleyen Hertha’nın kaleci antrenörü Zsolt Petry’in talebi doğrultusunda Loris Karius’la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Berlin'e dönmekten mutlu olacak

Loris Karius’un kız arkadaşı Sophia Thomalla’nın yaşadığı Berlin’e dönmekten mutlu olacağı da vurgulandı.