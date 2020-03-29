Murat Övünç oğlu kaç yaşında Murat Övünç evli mi?

Sosyal medya fenomeni olan şarkıcı Murat Övünç Netflix videosu ile gündem oldu. 1 milyon 700 bin takipçisi olan Murat Övünç'ün hayatı ile merak konusu oldu. Peki asıl mesleği medyumluk olan Murat Övünç kimdir, aslen nereli? Murat Övünç'ün oğlu kimi kaç yaşında?

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Çektiği videolar ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övünç Netflix videosu ile günün konusu oldu. Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övünç şarkıcılık da yapıyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde var. Peki bie oğlu olan ve bir kez evlilik yapan Murat Övünç kimdir?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR: Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğü'dür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.