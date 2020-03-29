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AK Parti TBMM Grubu'nda esnek çalışma dönemi

Anadolu Ajansı

AK Parti TBMM Grubu, dünya çapında salgına dönüşen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında esnek çalışma sistemine geçecek.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda kamu ve özel sektörde geçilen esnek çalışma modeli, AK Parti milletvekilleri için de uygulanacak.

Dengeli ve kısa çalışma programı
AK Parti TBMM Grup Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda, Meclis'te bu hafta yasama faaliyetlerine, AK Parti'den, TBMM Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeleri ile yakın illerden milletvekilleri katılacak. Bu kapsamda dengeli ve kısa çalışma programı yürütülecek.

İştirak edecek isimler belirlendi
Meclis'in bu haftaki çalışmalarına iştirak ederek katkı sağlayacak AK Parti milletvekilleri belirlendi. TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki çalışmalara AK Parti Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat milletvekillerinden oluşan yaklaşık 80 ismin katılımı planlanıyor.

Evde kalmaları istendi
Bu hafta için çalışmalara katılamayacak milletvekillerinin ise bu sürede evde kalmaları istendi.

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