Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme, koronavirüs mücadelesine ve eğitimde geçilen EBA sistemi ve bundan sonrasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk LGS için zamanında yapılacak erteleme söz konusu değil açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Selçuk çocukların evde durmaları, uzaktan eğitim ve eğitim takvimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları,

Her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyor insanlar. Bu durumun öğrenci, öğretmen ve anne babalar üzerinde baskı kurduğunu kabul etmek gerekir. Psikolojik baskılara karşı bu kitleler nasıl hareket etmeli?

Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların öz güvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah.

Siz genelde burada bakanlıktasınız

Uzaktan eğitim ile ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. TRT'nin içinde, İstanbul'da ekiplerimiz var. Ana üssümüz burası. Bir iki okulumuzda okullara yayılmış şekilde farklı gruplar...

Daha çok TV odaklı bir çalışma gerçekleştirdiniz

Veriye, kanıta dayalı yönetim çok önemli. Hane halkı araştırmalara baktık. Kaç hanede TV, internet, bu TV'ler akıllı mı değil mi. Her şeyi internet temelli yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik. Çünkü hemen her evde TV var. EBA'da internet desteği ile her çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocukları ayırdık.

Ne kadar evde internet ve TV var?

TV'lerle ilgili yüzde 95'leirn üzerinde... İnternetle ilgili yüzde 20'lerde bir erişilmezlikle ilgili bir durum var. 'Biz size 8 GB internet desteği veriyoruz' dedik. Her öğrencimizin sırasına okulun ikinci yarısı başladığında bir çıkartma yapıştırdık. 8 GB şu anda yeterli.

EBA'nın TV performansını bir değerlendir misiniz?

Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. Akışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.

Okul eve sığar mı? Anne ve babaların da uyumu önemli değil mi?

Aslında okul eve sığmaz. Biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Yüz yüze eğitim, telafi eğitimi... Okul okulun içine de sığmaz. Okul ormana, sokağa, hayata taşınmalı. Velilerimiz sürekli evin içinde olmak kolay değil. Hele çocuklar için. Bunların hepsi engelleyici şeyler. Her bir engel duygusal durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor. Bir günün programını her bir çocuk ve yaş grubu için günlük akış şemaları... Bunlar haftaya geliyor. Bunların hepsini velilerimize ulaştıracağız hem internet hem medyada.

LGS'de durum nedir?

Zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğdu. Ona bakarız ama şu anda ertelenme söz konusu değil 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Yüz yüze işlenen tarihe kadar sorular sorulacak dendi. Ama Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken yüz yüze eğitimi bitti deprem yüzünden. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak bunu paylaşacağız.

LGS hazırlık sürecinde anne babalara öneriniz var mı?

Sınava hazırlanmanın kendisi bir strestir. Bu sene ikinci, üçüncü stres var. Bu sene 9.'ncu sınıflarda 500 bin civarındaki öğrencimiz daha fazla sınava girecek. 4+4+4'ün 2012'deki değişimindeki düzenlemesinden dolayı. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti, bu sene daha büyük bir grup var. Şansınızı azalmadı. Geçen sene de öğrencilerin yüzde 10'unu almıştık, bu sene de yüzde 10'unu alacağız. Sınava girecek öğrenciler ikinci dönemi tatile din evde çalışalım derler. Buyurun size öyle bir durum. Hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler.