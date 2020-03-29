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THY Yönetim Kurulu Üyeleri 3 ay maaş, benzin ve köprü parası almayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm uçuşlarını durdurmak zorunda kalan Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu üyeleri 3 aylık maaşlarından vazgeçti. Üyeler aynı zamanda, benzin, yol ve köprü geçiş ücretlerini de kendileri ödeyecek...

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Dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu şirketi iken koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de sadece büyük şehirlere uçuşlar dışında tüm uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu flaş bir karara imza attı.  Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, THY Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ilişkin kararını köşesine taşıdı.

Özkök, THY Yönetim Kurulu üyelerinin “üç ay boyunca maaş almayacaklarını, kendilerine tahsis edilen araçların benzin, yol ve köprü geçiş ücretlerini kendilerinin” ödeyeceklerini” yazdı. İşte Özkök'ün yazısının ilgili kısmı:

Metropolitan Müzesi Genel Müdürü

Geçen gün New York Metropolitan Müzesi’nin genel müdüründen bir e-mail aldım. MET internet sitesine abone olduğum için ismimle bana da bir mesaj göndermiş.

Diyor ki: “Salgın dolayısıyla MET zorda. O nedenle gönüllü olarak maaşımı almayacağım.”

Benzin, yol ve köprü paraları cepten

Bu mesajdan 48 saat sonra Türk Hava Yolları’ndaki bir arkadaşımdan şunu öğrendim. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu dün ilginç bir karar aldı. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri 3 ay boyunca maaş almayacak.

Ayrıca şirketin tahsis ettiği araçların benzin ve köprü, yol geçiş ücretlerini de kendileri ödeyecek."

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