Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?

Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından kredi çekmek isteyen vatandaşlar en düşük kredi faizi olan bankaları araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası'nda ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

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Kredi faiz oranları vatandaşların son günlerde gündeminde. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, güncel kredi faiz oranlarındaki son durum nedir? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranlarında son durum....

Peki Ziraat Bankası'nda ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

.ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız..

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır. Örneğin;

Konut Kredisi seçeneğiyle 100.000 TL'lik tutar seçtiğimizde, vadesini 120 ay ve faiz oranını da yüzde 1,55 olarak seçtiğimizde sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır;

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER: Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR: Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



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